Федеріка Могеріні закликала зберегти мир у Республіці Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні закликала до збереження миру в частково визнаній Республіці Косово. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Про це політик заявила у вівторок в Белграді після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем, йдеться в заяві прес-служби сербського лідера. “Те, що відбулося вчора, не повинно повторитися. Європейський союз очікує збереження миру і стабільності при мудрому і витриманому підході”, — сказала дипломат.
У документі наголошується, що Александар Вучич і Федеріка Могеріні обговорили останні події у Косові “відкрито та щиро”. “Співрозмовники погодилися знайти нові способи продовжити роботу і рішення проблем між Белградом і Пріштіною мирним шляхом. У змістовній розмові Вучич і Федеріка Могеріні констатували, що в національних і державних інтересах Сербії зберігати мир, стабільність і прогрес на шляху в ЄС”, — сказано в заяві.
Федеріка Могеріні екстрено відвідала Белград, повертаючись з міжнародної конференції щодо Афганістану в Ташкенті. Причиною візиту стала криза, що вибухнула в понеділок у Косово. Її зустріч з Вучичем тривала близько двох годин, до преси співрозмовники не вийшли.
Слід зазначити, що 26 березня близько сотні косовських спецназівців увірвались у будинок у Косовська-Митровиці, де йшла зустріч сербів з главою канцелярії по Косову і Метохії при кабінеті міністрів Сербії Марком Джурічем. Силовики побили учасників зустрічі, а політика відвезли до Приштини у наручниках.
Нагадаємо, 21 березня у парламенті самопроголошеної республіки Косово опозиційні депутати розпили сльозогінний газ прямо під час голосування. Зазначено, що таким чином депутати намагалися перешкодити затвердженню угоди про визнання лінії держкордону з Чорногорією 2015 року. Після цього інциденту у парламенті оголосили 10-хвилинну перерву.