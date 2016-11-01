ФБР розслідує зв'язки екс-менеджера кампанії Д.Трампа з РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. ФБР проводить попереднє розслідування щодо іноземних ділових зв'язків колишнього менеджера кампанії кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пола Манафорта, зокрема - з Росією. Про це з посиланням на правоохоронні і розвідувальні джерела повідомляє NBC News, передає УНН.
ФБР не прокоментувало так дані.
П.Манафорт зазначив, що "нічого з цього не є правдою".
"Жодного розслідування у ФБР, про яке б я знав, немає", - додав він.
Зі слів П.Манафорта, він ніколи не мав стосунку до президента Росії Володимира Путіна, не мав справу з В.Путіним і його урядом. За його словами, будь-яке припущення таких зв'язків є "пропагандою демократів".
При цьому, за даними NYT, більшу частину літа ФБР розслідувало роль Росії в американській президентській кампанії. Як зазначається, агенти ретельно перевіряли радників, близьких до Дональда Трапма, шукаючи фінансові зв'язки з Росією, і тих, хто брав участь в зломі пошти демократів, і навіть щодо можливого секретного каналу зв'язку за допомогою електронної пошти компанії Trump Organization з російським банком.
За даними видання, співробітники американських правоохоронних органів повідомляють, що під час розслідувань досі не знайшлося будь-яких переконливих або прямих зв'язків між Д.Трампом і російським урядом. При цьому, як повідомляється, ФБР і співробітники розвідки тепер вважають, що навіть злом пошти демократів був спрямований на зрив президентських виборів, а не на обрання Д.Трампа.
Інформацію ж ЗМІ про те, що сервер компанії Trump Organization використовувався для контактів з російським банком, у передвиборному штабі Д.Трампа спростували. Прес-секретар штабу Хоуп Хікс заявила, що сервер не працює з 2010 року, пише газета The Guardian.