ФБР расследует связи экс-менеджера кампании Д.Трамп с РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. ФБР проводит предварительное расследование в отношении иностранных деловых связей бывшего менеджера кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пола Манафорта, в частности - с Россией. Об этом со ссылкой на правоохранительные и разведывательные источники сообщает NBC News, передает УНН.
ФБР не прокомментировало так данные.
П.Манафорт отметил, что "ничего из этого не является правдой".
"Никакого расследования в ФБР, о котором бы я знал, нет", - добавил он.
По словам П.Манафорта, он никогда не имел отношения к президенту России Владимиру Путину, не имел дело с Путиным и его правительством. По его словам, любое предположение таких связей является "пропагандой демократов".
При этом, по данным NYT, большую часть лета ФБР расследовало роль России в американской президентской кампании. Как отмечается, агенты тщательно проверяли советников, близких к Дональду Трапма, в поисках финансовых связей с Россией, и тех, кто участвовал во взломе почты демократов, а также о возможном секретного канала связи с помощью электронной почты компании Trump Organization с российским банком.
По данным издания, сотрудники американских правоохранительных органов сообщают, что во время расследований до сих пор не нашлось каких-либо убедительных или прямых связей между Д.Трамп и российским правительством. При этом, как сообщается, ФБР и сотрудники разведки теперь считают, что даже взлом почты демократов был направлен на срыв президентских выборов, а не на избрание Д.Трамп.
Информацию же СМИ о том, что сервер компании Trump Organization использовался для контактов с российским банком, в предвыборном штабе Д.Трамп опровергли. Пресс-секретарь штаба Хоуп Хикс заявила, что сервер не работает с 2010 года, пишет газета The Guardian.