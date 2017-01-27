Ф.Олланд: адміністрація Д.Трампа створює виклики для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація американського президента Дональда Трампа створює виклики для Європи. Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд у п'ятницю на спільній прес-конференції з німецьким лідером Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на CNN.
Ф.Олланд виокремив торгівлю і дипломатію щодо глобальних конфліктів як сфери для занепокоєння.
"Є виклики, пов'язані з новою адміністрацією США, щодо комерційних правил, щодо конфліктів в світі", - сказав він.
"Звичайно, ми повинні говорити з Дональдом Трампом, оскільки він був обраний американцями, щоб бути їхнім президентом.
"Але ми повинні робити це з європейської точки зору і просувати наші інтереси і цінності. Ось чому так важливо не лише розмовляти один з одним, але і зібратися разом", - додав він.
А.Меркель зустрілася з Ф.Олландом у Берліні одночасно з підготовкою у Білому домі зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, що буде першою зустріччю останнього з іноземним лідером після вступу на посаду тиждень тому.
Т.Мей планує використати візит для посилення "особливих відносин" Британії зі Сполученими Штатами і, можливо, закласти основу для нової торгового угоди на фоні підготовки Великої Британії до виходу з ЄС.