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Ф.Олланд: администрация Д.Трампа создает вызовы для Европы

Ф.Олланд: администрация Д.Трампа создает вызовы для Европы

Киев • УНН

 • 9286 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Администрация американского президента Дональда Трампа создает вызовы для Европы. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в пятницу на совместной пресс-конференции с немецким лидером Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на CNN.

Ф.Олланд выделил торговлю и дипломатию относительно глобальных конфликтов как сферы для беспокойства.

"Есть вызовы, связанные с новой администрацией США, в отношении коммерческих правил, по конфликтам в мире", - сказал он.

"Конечно, мы должны говорить с Дональдом Трампом, поскольку он был избран американцами, чтобы быть их президентом.
"Но мы должны делать это с европейской точки зрения и продвигать наши интересы и ценности. Вот почему так важно не только разговаривать друг с другом, но и собраться вместе", - добавил он.

А.Меркель встретилась с Ф.Олландом в Берлине одновременно с подготовкой в ​​Белом доме встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, которая  будет первой встречей последнего с иностранным лидером после вступления в должность неделю назад.

Т.Мэй планирует использовать визит для усиления "особых отношений" Великобритании с Соединенными Штатами и, возможно, заложить основу для нового торгового соглашения на фоне подготовки Великобритании к выходу из ЕС.

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