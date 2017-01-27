Ф.Олланд: администрация Д.Трампа создает вызовы для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Администрация американского президента Дональда Трампа создает вызовы для Европы. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в пятницу на совместной пресс-конференции с немецким лидером Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на CNN.
Ф.Олланд выделил торговлю и дипломатию относительно глобальных конфликтов как сферы для беспокойства.
"Есть вызовы, связанные с новой администрацией США, в отношении коммерческих правил, по конфликтам в мире", - сказал он.
"Конечно, мы должны говорить с Дональдом Трампом, поскольку он был избран американцами, чтобы быть их президентом.
"Но мы должны делать это с европейской точки зрения и продвигать наши интересы и ценности. Вот почему так важно не только разговаривать друг с другом, но и собраться вместе", - добавил он.
А.Меркель встретилась с Ф.Олландом в Берлине одновременно с подготовкой в Белом доме встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, которая будет первой встречей последнего с иностранным лидером после вступления в должность неделю назад.
Т.Мэй планирует использовать визит для усиления "особых отношений" Великобритании с Соединенными Штатами и, возможно, заложить основу для нового торгового соглашения на фоне подготовки Великобритании к выходу из ЕС.