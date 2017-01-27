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Електрик із Дніпропетровщини розповів, як виграв мільйон гривень у "Лото-Забава"

Електрик із Дніпропетровщини розповів, як виграв мільйон гривень у "Лото-Забава"

Київ • УНН

 • 8234 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Олександр Голуб із м.Вільногірськ Дніпропетровської області з недавніх пір місцева знаменитість, адже виграв мільйон гривень у "Лото-Забава" та став першим почесним учасником клубу мільонерів "М.С.Л.", передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

О.Голуб за професією електрик. Він — батько двох дітей. За його словами, він грає у “Лото-Забава” майже з моменту заснування гри — 17 років. Олександр ніколи не переставав вірити, що стане мільйонером, а відтак, ставиться до свого виграшу як до закономірності.

“Коли побачив номер свого білета на екрані, спочатку просто не міг повірити, що це відбувається зі мною. Емоції, звісно, переповнювали. Але знаєте, я ж ніколи не переставав вірити, що коли-небуть це обов’язково трапиться, тому ставлюсь до свого виграшу як до закономірності.

Азарт та пристрасть до гри — це наша сімейна риса. Мої батьки ще в СРСР грали у „Спортлото“. А я граю в „Лото-Забава“ майже з моменту заснування гри — ось вже 17 років. Купую хоча б по одному білету щотижня. Це стало свого роду хоббі”, — розповів він.

Також Олександр відзначив, що після його виграшу у лотерею знайомі, котрі скептично ставилися до гри, змінили свою думку та почали купувати лотерейні білети.

“Переважна більшість вже знали про мій виграш, переглянувши телепередачу. Звісно, вітали мене, раділи за мене. А ті, хто раніше з недовірою ставився до можливості виграшу у лотерею, змінили свій погляд і також почали грати”, — сказав він.

Окрім того, він розповів, що кардинальних змін у житті не відчув, але тепер може дозволити собі значно більше.

“Я не можу сказати, що життя кардинально змінилося, але, звісно, зараз я можу собі дозволити значно більше. Саме відчуття нових можливостей дуже приємне. Але головне — можу допомогти дорогим мені людям”, — зазначив Олександр.

ЯК повідомляв УНН, будівельник з Черкас розповів, як виграв 1 млн грн в “Лото-Забаву”.

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