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Электрик из Днепропетровской области рассказал, как выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

Электрик из Днепропетровской области рассказал, как выиграл миллион гривен в "Лото-Забава"

Киев • УНН

 • 8234 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Александр Голуб из г.Вольногорск Днепропетровской области с недавних пор местная знаменитость, ведь выиграл миллион гривен в "Лото-Забава" и стал первым почетным участником клуба миллионеров "М.С.Л.", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

А.Голуб по профессии электрик. Он - отец двух детей. По его словам, он играет в "Лото-Забава" почти с момента основания игры - 17 лет. Александр никогда не переставал верить, что станет миллионером, а следовательно, относится к своему выигрышу как к закономерности.

"Когда увидел номер своего билета на экране, сначала просто не мог поверить, что это происходит со мной. Эмоции, конечно, переполняли. Но знаете, я никогда не переставал верить, что когда-нибудь это обязательно случится, поэтому отношусь к своему выигрышу как к закономерности.

Азарт и страсть к игре - это наша семейная черта. Мои родители еще в СССР играли в "Спортлото". А я играю в "Лото-Забава" почти с момента основания игры - вот уже 17 лет. Покупаю хотя бы по одному билету каждую неделю. Это стало своего рода хобби", - рассказал он.

Также Александр отметил, что после его выигрыша в лотерею знакомые, которые скептически относились к игре, изменили свое мнение и начали покупать лотерейные билеты.

"Подавляющее большинство уже знали о моем выигрыше, просмотрев телепередачу. Конечно, поздравляли меня, радовались за меня. А те, кто раньше с недоверием относился к возможности выигрыша в лотерею, изменили свой взгляд и также начали играть", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что кардинальных изменений в жизни не почувствовал, но теперь может позволить себе гораздо больше.

"Я не могу сказать, что жизнь кардинально изменилась, но, конечно, сейчас я могу себе позволить гораздо больше. Именно ощущение новых возможностей очень приятное. Но главное - могу помочь дорогим мне людям", - отметил Александр.

Как сообщал УНН, строитель из Черкасс рассказал, как выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву".

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