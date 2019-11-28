Експрезидент Польщі Лех Валенса потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лауреат Нобелівської премії миру, експрезидент Польщі (1990-1995) Лех Валенса потрапив до лікарні. Про це він повідомив у четвер на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
“І знову в лікарні”, — написав Валенса, опублікувавши фотографію на лікарняному ліжку.
Про госпіталізацію політика інформував також в Twitter один із співробітників його команди Мірослав Щерба. “Я хотів би повідомити вам, що колишній президент Лех Валенса знаходиться на обстеженні в лікарні. Лікарі вирішать, чи залишиться він там довше”, — написав він.
У 2017 році Валенса вже був госпіталізований в Гданську через проблеми з системою кровообігу. Тоді він потрапив до відділення кардіології. У 2018 році експрезидент проходив комплексне обстеження.