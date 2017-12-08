Експерт розповів про ризики із наповненням Держбюджету-2018

“Відбувається розширення доходної частини бюджету, але показники зростання реального ВВП, які закладені у Бюджеті-2018 суттєво різняться. Зокрема, значно зростають доходи, а реального зростання не відбувається. Це означає реалізацію одного з двох сценаріїв: або буде посилюватись податковий тиск або наповнення бюджету буде відбуватись за рахунок інфляційної складової”, — пояснив експерт.

За його словами, обидва варіанти створюють ризики для економіки, та впливають на мінімальні соціальні стандарти.

“Тому що все можна підвищувати (мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум, пенсії тощо), якщо є реальне економічне зростання”, — зауважив Юрчишин.

Як уточнив експерт, бюджет можна буде вважати соціально спрямованим, якщо будуть винайдені механізми, які дозволять збалансувати загадані розбіжності. Крім того, завдяки цьому покращиться інвестиційна складова.

“Але поки що, на жаль, існує висока імовірність того, що найголовнішим джерелом наповнення частини бюджету стане інфляційна складова і я думаю, що Уряд опосередковано це має на увазі. Адже одноцифрова інфляція навряд чи буде досягнута. За нашим прогнозом інфляція складе 12-13%, а отже в держави з’являться додаткові ресурси, але вони не матимуть характер суттєвого підвищення добробуту”, — наголосив економіст.

Водночас, він звернув увагу на важливість того, що бюджет був ухвалений вчасно.

“Це може сподобатись міжнародним фінансовим інститутам, але треба дуже уважно ставитись до тих рекомендацій, які надаються і які є необхідною умовою отримання чергового траншу. Оскільки розмір цього траншу не буде більше 2-ох мільярдів євро, проте, якщо економіка буде працювати, покращиться інвестиційна складова, то приплив капіталів перекриє оці 2 млрд”, — переконаний експерт.

У зв’язку з цим, Юрчишин рекомендує уряду, насамперед, приділяти більше уваги покращенню інвестиційного та бізнес-середовища, економічному стимулюванню, але не за рахунок фінансування з державного бюджету збиткових держпідприємств, а шляхом прискорення їх ефективності через приватизацію, через банкрутство.

“Тобто треба дійсно створювати те, що зветься інститут ефективного приватного власника. Це і буде шляхом до реалістичного виконання бюджету”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП.