Эксперт рассказал о рисках с наполнением Госбюджета-2018

"Происходит расширение доходной части бюджета, но показатели роста реального ВВП, которые заложены в бюджете-2018 существенно различаются. В частности, значительно возрастают доходы, а реального роста не происходит. Это означает реализацию одного из двух сценариев: либо будет усиливаться налоговое давление или наполнение бюджета будет происходить за счет инфляционной составляющей", - пояснил эксперт.

По его словам, оба варианта создают риски для экономики, и влияют на минимальные социальные стандарты.

"Потому что все можно повышать (минимальную заработную плату, прожиточный минимум, пенсии и т.п.), если есть реальный экономический рост", - отметил Юрчишин.

Как уточнил эксперт, бюджет можно будет считать социально направленным, если будут найдены механизмы, которые позволят сбалансировать упомянутые расхождения. Кроме того, благодаря этому улучшится инвестиционная составляющая.

"Но пока, к сожалению, существует высокая вероятность того, что главным источником наполнения части бюджета станет инфляционная составляющая и я думаю, что правительство косвенно это подразумевает. Ведь однозначная инфляция вряд ли будет достигнута. По нашему прогнозу инфляция составит 12-13%, а значит у государства появятся дополнительные ресурсы, но они не будут носить характер существенного повышения благосостояния", - отметил экономист.

Вместе с тем он обратил внимание на важность того, что бюджет был принят вовремя.

"Это может понравиться международным финансовым институтам, но надо очень внимательно относиться к тем рекомендациям, которые предоставляются и которые являются необходимым условием получения очередного транша. Поскольку размер этого транша не будет больше 2-х миллиардов евро, однако, если экономика будет работать, улучшится инвестиционная составляющая, то приток капиталов перекроет эти 2 млрд", - убежден эксперт.

В связи с этим, Юрчишин рекомендует правительству, прежде всего, уделять больше внимания улучшению инвестиционной и бизнес-среды, экономическому стимулированию, но не за счет финансирования из государственного бюджета убыточных госпредприятий, а путем ускорения их эффективности через приватизацию, через банкротство.

"То есть надо действительно создавать то, что называется институт эффективного частного собственника. Это и будет путем к реалистическому выполнению бюджета", - резюмировал эксперт.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.