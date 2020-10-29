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Експерт розповіла про рівень забруднення повітря у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві не зафіксовано високого перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації по оксиду вуглецю. Про це журналісту УНН повідомила начальник лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Ніна Ротач.

“У нас, за вчорашніми даними, немає високих показників забруднення, сьогодні ми ще робимо аналізи... Туман ще трохи тримається, але це метеорологічний туман — це не смог... Є перевищення максимально разової (гранично допустимої концентрації —ред.) по оксиду вуглецю сьогодні, але перевищення в один-два рази. Тобто високих в три, чотири рази немає”, — розповіла Ротач.

Нагадаємо, за даними ресурсу IQAir станом на 11:10 29 жовтня Київ займає 3-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Як повідомляли в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 20 по 26 жовтня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих значень (ГДКс.д.) за середньодобовими концентраціями.

Нагадаємо, жителі Києва звернулися до столичної влади через проблему надзвичайно забрудненого повітря у місті.

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