Експерт розповіла про рівень забруднення повітря у Києві

“У нас, за вчорашніми даними, немає високих показників забруднення, сьогодні ми ще робимо аналізи... Туман ще трохи тримається, але це метеорологічний туман — це не смог... Є перевищення максимально разової (гранично допустимої концентрації —ред.) по оксиду вуглецю сьогодні, але перевищення в один-два рази. Тобто високих в три, чотири рази немає”, — розповіла Ротач.

Нагадаємо, за даними ресурсу IQAir станом на 11:10 29 жовтня Київ займає 3-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Як повідомляли в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у період з 20 по 26 жовтня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих значень (ГДКс.д.) за середньодобовими концентраціями.

Нагадаємо, жителі Києва звернулися до столичної влади через проблему надзвичайно забрудненого повітря у місті.