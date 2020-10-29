Эксперт рассказала об уровне загрязнения воздуха в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Киеве не зафиксировано высокого превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации по оксиду углерода. Об этом журналисту УНН сообщила начальник лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Нина Ротач.
"У нас, по вчерашним данным, нет высоких показателей загрязнения, сегодня мы еще делаем анализы ... Туман еще немного держится, но это метеорологический туман - это не смог ... Есть превышение максимально разовой (предельно допустимой концентрации - ред.) по оксиду углерода сегодня, но превышение в один-два раза. То есть высоких в три, четыре раза нет", - рассказала Ротач.
Напомним, по данным ресурса IQAir состоянию на 11:10 29 октября Киев занимает 3-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.
Как сообщали в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в период с 20 по 26 октября 2020 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых значений (ГДКс.с.) по среднесуточным концентрациям.
Напомним, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.