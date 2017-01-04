Експерт пояснив причину зростання курсу долара

“Те, що ми бачимо сьогодні в обмінниках — це наслідок спекулятивного процесу. І є чимала кількість охочих розхитати фінансову ситуацію у країні. В Україні вивели понад 80 банків із діяльності, є бажання у власників цих банків відігратися чи нашкодити нинішньому голові Нацбанку. Яким чином це найлегше зробити — розхитати фінансову систему. Фундаментальних факторів для падіння гривні щодо долара немає,” — сказав експерт.

Як повідомляв УНН, 4 січня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 20 млн дол., — 46,8% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку.