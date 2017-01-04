Эксперт объяснил причину роста курса доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Фундаментальных факторов для падения гривны по отношению к доллару нет. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает УНН.
"То, что мы видим сегодня в обменниках - это следствие спекулятивного процесса. И есть немалое количество желающих расшатать финансовую ситуацию в стране. В Украине вывели более 80 банков с деятельности, желание у владельцев этих банков отыграться или навредить нынешнему главе Нацбанка. Каким образом это легче сделать - расшатать финансовую систему. Фундаментальных факторов для падения гривны по отношению к доллару нет "- сказал эксперт.
Как сообщал УНН, 4 января во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 20 млн долл. - 46,8% общего объема поданных заявок субъектами рынка.