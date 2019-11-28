Експерт дала поради, в яке житло варто вкладати заощадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Найбільш привабливими для інвестування є квартири невеликих площ, адже вони користуються великим попитом і їх легко перепродати. Про це розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, передає УНН.
"Невеликі студії, 1 і 2-кімнатні квартири попитом будуть користуватися завжди, оскільки це найбільш затребуваний на ринку вид житла. Їх розкуповують практично відразу і активно перепродують на фінальній стадії будівництва (роблять переуступку). Особливою популярністю користуються житлові комплекси біля метро або ближче до центральних районів", - розповіла представник "Київміськбуду".
Спеціаліст також пояснила, на якій стадії найкраще купувати житло з метою інвестування.
"За нашими даними, сьогодні інвестор, вклавши в об'єкт кошти на початковій стадії будівництва і продавши квартиру на завершальній, може заробити до 25-40%, а то й більше, в залежності від класу об'єкта. Ось дані по нашим об'єктам:
- економ-клас - до 25%;
- комфорт-клас - до 25-40%;
- бізнес-клас - до 100% (ЖК Манхеттен)", - детально розповіла Маркова.
Вона також зазначила, що на початковому етапі інвестування найбільший вибір планувань квартир, найнижча ціна на "квадрат", лояльна знижка при повній оплаті.
"Тобто, ви купуєте квартиру практично за мінімальною, в своєму сегменті, ціною. Зростає вартість будматеріалів - збільшується ціна на квадратний метр, зростає вартість енергоносіїв - це теж позначається на ціні, підвищили мінімальну зарплату - знову надбавка до вартості. А вибір все менший і менший. На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то купивши квартиру на етапі "котловану" і, продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток", - пояснила Маркова.