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Е-декларації можуть перевірити і через три роки після звільнення декларанта – НАЗК

Е-декларації можуть перевірити і через три роки після звільнення декларанта – НАЗК

Київ • УНН

 • 9229 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Через велику кількість е-декларацій, їх перевірка може зайняти весь період перебування декларанта на службі і плюс три роки після його звільнення. Про це заявив член НАЗК Руслан Рябошапка в оприлюдненому у суботу інтерв'ю "Дзеркалу тижня", передає УНН.

"Чесно кажучи, в нас буде десь близько 150 тисяч декларацій за 2015 рік, повну перевірку яких ми маємо зробити. Норму закону про перевірку впродовж 90 днів було вилучено, бо це нереально, і тепер термін перевірки - весь період перебування чиновника чи політика на службі плюс три роки після звільнення. Тобто навіть якщо ми не встигнемо перевірити зараз цю декларацію, то її можна буде перевірити і після звільнення декларанта. Тому такої критичної необхідності "перелопатити" зразу всі 100 тисяч - немає", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у Національному агентстві з питань запобігання корупції поки не мають відповіді на запитання, як перевірятиметься вказана у електронних деклараціях сума готівки.

 

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