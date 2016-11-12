Е-декларації можуть перевірити і через три роки після звільнення декларанта – НАЗК

"Чесно кажучи, в нас буде десь близько 150 тисяч декларацій за 2015 рік, повну перевірку яких ми маємо зробити. Норму закону про перевірку впродовж 90 днів було вилучено, бо це нереально, і тепер термін перевірки - весь період перебування чиновника чи політика на службі плюс три роки після звільнення. Тобто навіть якщо ми не встигнемо перевірити зараз цю декларацію, то її можна буде перевірити і після звільнення декларанта. Тому такої критичної необхідності "перелопатити" зразу всі 100 тисяч - немає", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у Національному агентстві з питань запобігання корупції поки не мають відповіді на запитання, як перевірятиметься вказана у електронних деклараціях сума готівки.