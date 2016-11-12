Е-декларации могут проверить и через три года после увольнения декларанта - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за обилия е-деклараций, их проверка может занять весь период пребывания декларанта на службе и плюс три года после его увольнения. Об этом заявил член НАПК Руслан Рябошапка в обнародованном в субботу интервью "Зеркалу недели", передает УНН.
"Честно говоря, у нас будет где-то около 150 000 деклараций за 2015 год, полную проверку которых мы должны сделать. Норма закона о проверке в течение 90 дней была изъята, потому что это нереально, и теперь срок проверки - весь период пребывания чиновника или политика на службе плюс три года после увольнения. То есть даже если мы не успеем проверить сейчас эту декларацию, то ее можно будет проверить и после увольнения декларанта. Поэтому такой критической необходимости "перелопатить" сразу все 100 000 - нет", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пока нет ответа на вопрос, как будет проверяться указанная в электронных декларациях сумма наличных.