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15 марта, 19:03 • 109582 просмотра

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Е-декларации могут проверить и через три года после увольнения декларанта - НАПК

Е-декларации могут проверить и через три года после увольнения декларанта - НАПК

Киев • УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за обилия е-деклараций, их проверка может занять весь период пребывания декларанта на службе и плюс три года после его увольнения. Об этом заявил член НАПК Руслан Рябошапка в обнародованном в субботу интервью "Зеркалу недели", передает УНН.

"Честно говоря, у нас будет где-то около 150 000 деклараций за 2015 год, полную проверку которых мы должны сделать. Норма закона о проверке в течение 90 дней была изъята, потому что это нереально, и теперь срок проверки - весь период пребывания чиновника или политика на службе плюс три года после увольнения. То есть даже если мы не успеем проверить сейчас эту декларацию, то ее можно будет проверить и после увольнения декларанта. Поэтому такой критической необходимости "перелопатить" сразу все 100 000 - нет", - сказал он.

Как сообщал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции пока нет ответа на вопрос, как будет проверяться указанная в электронных декларациях сумма наличных.

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