Дворазового чемпіона світу з кікбоксингу вбили у Москві на парковці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У неділю, 6 листопада, на парковці торгового центру на південному заході Москви, знайшли тіло чоловіка, який виявився дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу, передає УНН з посилання на сайті МВС Росії.
Старший помічник керівника ГСУ СК Росії по Москві Юлія Іванова зазначила, що на південному заході столиці на вулиці Миклухо-Маклая виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням, підозрюваний у вбивстві затриманий.
У повідомленні МВС РФ йдеться про те, що загиблий - 29-річний уродженець Північно-Кавказького регіону був дворазовим чемпіоном світу з кікбоксингу.
Як зазначила офіційний представник міністерства Ірина Вовк, чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, затримали на борту літака, який повинен був летіти в Баку, ним виявився знайомий загиблого - 31-річний виходець з Північного Кавказу.
За попередніми даними, чоловіки разом під'їхали на машині до торгового центру, там в салоні автомобіля між ними стався конфлікт через гроші. Один з них вистрілив другого в груди, імовірно, з пістолета Макарова, який зберігав при собі незаконно, після чого втік.