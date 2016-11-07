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15 марта, 19:03 • 112200 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132735 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125635 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109968 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104063 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100491 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу убили в Москве на парковке

Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу убили в Москве на парковке

Киев • УНН

 • 7136 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, на парковке торгового центра на юго-западе Москвы, нашли тело мужчины, который оказался двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, передает УНН со ссылкой на сайте МВД России.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что на юго-западе столицы на улице Миклухо-Маклая обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, подозреваемый в убийстве задержан.

В сообщении МВД РФ говорится о том, что погибший - 29-летний уроженец Северо-Кавказского региона был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Как отметила официальный представитель министерства Ирина Волк, мужчину, которого подозревают в убийстве задержали на борту самолета, который должен был лететь в Баку, им оказался знакомый погибшего - 31-летний выходец с Северного Кавказа.

По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на машине к торговому центру, там в салоне автомобиля между ними произошел конфликт из-за денег. Один из них выстрелил другому в грудь, предположительно, из пистолета Макарова, который хранил незаконно, после чего скрылся.

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