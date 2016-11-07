Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу убили в Москве на парковке

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что на юго-западе столицы на улице Миклухо-Маклая обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, подозреваемый в убийстве задержан.

В сообщении МВД РФ говорится о том, что погибший - 29-летний уроженец Северо-Кавказского региона был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Как отметила официальный представитель министерства Ирина Волк, мужчину, которого подозревают в убийстве задержали на борту самолета, который должен был лететь в Баку, им оказался знакомый погибшего - 31-летний выходец с Северного Кавказа.

По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на машине к торговому центру, там в салоне автомобиля между ними произошел конфликт из-за денег. Один из них выстрелил другому в грудь, предположительно, из пистолета Макарова, который хранил незаконно, после чего скрылся.