Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу убили в Москве на парковке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, на парковке торгового центра на юго-западе Москвы, нашли тело мужчины, который оказался двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, передает УНН со ссылкой на сайте МВД России.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что на юго-западе столицы на улице Миклухо-Маклая обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, подозреваемый в убийстве задержан.
В сообщении МВД РФ говорится о том, что погибший - 29-летний уроженец Северо-Кавказского региона был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу.
Как отметила официальный представитель министерства Ирина Волк, мужчину, которого подозревают в убийстве задержали на борту самолета, который должен был лететь в Баку, им оказался знакомый погибшего - 31-летний выходец с Северного Кавказа.
По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на машине к торговому центру, там в салоне автомобиля между ними произошел конфликт из-за денег. Один из них выстрелил другому в грудь, предположительно, из пистолета Макарова, который хранил незаконно, после чего скрылся.