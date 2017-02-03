Двомісячну дитину врятували від горе-матері на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Немовля жило у жахливих умовах. Повідомлення про це надійшло до Хмельницької райдержадміністрації. При перевірці соціальні працівники разом з слідчо-оперативною групою та працівниками ювенальної превенції місцевого відділення поліції підтвердили УНН цю інформацію.
Хлопчик жив у притоні, довкола був безлад та сліди застілля. Сама горе-мати в цей момент знаходилась в стані алкогольного сп’яніння.
Нещодавно жінка разом зі співмешканцем переїхала з Летичівського району в Чорний Острів.
Як УНН повідимили у ГУНП в Хмельницькій області - раніше жінку вже позбавили батьківських прав стосовно двох старших дітей. Правоохоронці склали адміністративний протокол та наразі відкрили нове питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.
Зараз хлопчик знаходиться на обстеженні в дитячій лікарні.
Нагадаємо, 9 січня двох малолітніх дітей у замкненій квартирі залишила мати на Хмельниччині.