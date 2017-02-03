Двухмесячного ребенка спасли от горе-матери в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Младенец жил в ужасных условиях. Сообщение об этом поступило в Хмельницкую райгосадминистрацию. При проверке социальные работники вместе с следственно-оперативной группой и сотрудниками ювенальной превенции местного отделения полиции подтвердили УНН эту информацию.
Мальчик жил в притоне, вокруг был беспорядок и следы застолья. Сама горе-мать в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Недавно женщина вместе с сожителем переехала из Летичевского района в Черный Остров.
Как УНН сообщили в ГУНП в Хмельницкой области - раньше женщину уже лишили родительских прав в отношении двух старших детей. Правоохранители составили административный протокол и сейчас открыли новый вопрос о лишении женщины родительских прав.
Сейчас мальчик находится на обследовании в детской больнице.
Напомним, 9 января двух малолетних детей в запертой квартире оставила мать в Хмельницкой области.