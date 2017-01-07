Двох українських військових поранено за добу в зоні АТО

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень", - повідомив О.Мотузяник.

Нагадаємо, бойовики за добу, з 6 на 7 січня, 42 рази обстріляли сили АТО.