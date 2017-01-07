Двох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень", - повідомив О.Мотузяник.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 6 на 7 січня, 42 рази обстріляли сили АТО.