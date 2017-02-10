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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Два вертольоти РФ зафіксували на адмінмежі з Кримом — О.Слободян

Київ • УНН

 • 6443 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби два російські вертольоти Мі-8 здійснювали моніторингові польоти вздовж адмінмежі з анексованим Кримом. Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.

Два вертольоти РФ зафіксували на адмінмежі з Кримом — О.Слободян

“Впродовж вчорашнього дня прикордонники двічі спостерігали російські вертольоти МІ-8, які здійснювали моніторингові польоти вздовж адмінмежі без її перетину. Ситуацію продовжуємо відслідковувати”, — повідомив О.Слободян.

Також він додав, що всього за минулу добу адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом перетнуло трохи більше ніж 3500 осіб та 670 транспортних засобів.

Нагадаємо, у січні Держприкордонслужба повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінмежі з Кримом.

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