Два вертольоти РФ зафіксували на адмінмежі з Кримом — О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби два російські вертольоти Мі-8 здійснювали моніторингові польоти вздовж адмінмежі з анексованим Кримом. Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
“Впродовж вчорашнього дня прикордонники двічі спостерігали російські вертольоти МІ-8, які здійснювали моніторингові польоти вздовж адмінмежі без її перетину. Ситуацію продовжуємо відслідковувати”, — повідомив О.Слободян.
Також він додав, що всього за минулу добу адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом перетнуло трохи більше ніж 3500 осіб та 670 транспортних засобів.
Нагадаємо, у січні Держприкордонслужба повідомила про напади на співробітників, які працюють на адмінмежі з Кримом.