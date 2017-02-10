Два вертолета РФ зафиксировали на админгранице с Крымом - О.Слободян

"На протяжении вчерашнего дня пограничники дважды наблюдали российские вертолеты Ми-8, которые осуществляли мониторинговые полеты вдоль админграницы без ее пересечения. Ситуацию продолжаем отслеживать", - сообщил О.Слободян.

Также он добавил, что всего за минувшие сутки админграницу с временно оккупированным Крымом пересекло чуть более 3500 человек и 670 транспортных средств.

Напомним, в январе Госпогранслужба сообщила о нападениях на сотрудников, работающих на админгранице с Крымом.