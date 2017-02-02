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Два роки тому в автокатастрофі загинув лідер гурту “Скрябін” А.Кузьменко

Два роки тому в автокатастрофі загинув лідер гурту “Скрябін” А.Кузьменко

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Минає два роки, як в аварії трагічно загинув лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко. УНН вирішив згадати, як українці вшановували пам'ять митця протягом цих років.

У вечір трагічної аварії, 2 лютого 2015 року, тисячі українців вийшли на вулиці майже усіх міст України, щоб вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка.

Через кілька днів після трагедії українська співачка Руслана Лижичко присвятила пісню “Ти ще відкриєш очі” своєму другові.

Також, того ж дня, лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук записав кавер-версію на пісню А.Кузьменка “Мовчати”.

Пізніше львівська дизайнерка Ольга Романова присвятила колекцію одягу пам’яті українського співака Андрія Кузьменка.

Навесні, у київському парку “Позняки” з’явилася Перша всеукраїнська алея патріотів пам’яті Кузьми Скрябіна.

Також на місці загибелі музиканта встановили пам’ятник.

Через сім місяців після загибелі Андрія Кузьменка вийшла дитяча гра, яку він озвучував.

А 21 серпня 2015 року вийшла остання пісня, яку записав музикант.

У центрі Одеси, біля Тещиного мосту, відкрили стіну пам'яті на честь Кузьми Скрябіна.

А у Луцьку в рекреаційній зоні "Сіті-Парк" відкрили пам’ятник лідеру гурту “Скрябін”.

Восени 2015-го Президент України Петро Порошенко нагородив орденом "За заслуги" І ступеня Кузьму Скрябіна (посмертно) та його рідних.

Через рік після смерті музиканта на Майдані Незалежності влаштували вечір пам’яті. Крім того, минулого року пам'ять Андрія Кузьменка вшанували в Маріуполі, Ужгороді, Запоріжжі, Дніпропетровську, Житомирі, Херсоні, Львові, Харкові, Одесі та Рівному.

6 лютого 2016 в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України відкрили меморіальну дошку на честь Кузьми Скрябіна.

А влітку 2016 року до 48-го дня народження Андрія Кузьменка Pianoбой випустив кліп.

Також, на честь Андрія Кузьменка назвали вулицю в місті Малин, де народився його батько Віктор Кузьмич, а ще – вулицю у Волновасі на Донеччині.

Нагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року, внаслідок зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.

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