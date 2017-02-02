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Два года назад в автокатастрофе погиб лидер группы "Скрябин" А.Кузьменко

Два года назад в автокатастрофе погиб лидер группы "Скрябин" А.Кузьменко

Киев • УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Прошло два года, как в аварии трагически погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. УНН решил вспомнить, как украинцы почтили память художника в течение этих лет.

В вечер трагической аварии, 2 февраля 2015 года, тысячи украинцев вышли на улицы почти всех городов Украины, чтобы почтить память Андрея Кузьменко.

Через несколько дней после трагедии украинская певица Руслана Лыжичко посвятила песню "Ты еще откроешь глаза" своему другу.

Также в тот же день лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал кавер-версию на песню А.Кузьменко "Мовчаты".

Позже львовский дизайнер Ольга Романова посвятила коллекцию одежды памяти украинского певца Андрея Кузьменко.

Весной, в киевском парке "Позняки" появилась Первая всеукраинская аллея патриотов памяти Кузьмы Скрябина. 

Также на месте гибели музыканта установили памятник.

Через семь месяцев после гибели Андрея Кузьменко вышла детская игра, которую он озвучивал.

А 21 августа 2015 г. вышла последняя песня, которую записал музыкант.

В центре Одессы, возле Тещиного моста, открыли стену памяти в честь Кузьмы Скрябина.

А в Луцке в рекреационной зоне "Сити-Парк" открыли памятник лидеру группы "Скрябин".

Осенью 2015 года Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Кузьму Скрябина (посмертно) и его родных.

Через год после смерти музыканта на Майдане Незалежности устроили вечер памяти. Кроме того, в прошлом году память Андрея Кузьменко почтили в Мариуполе, Ужгороде, Запорожье, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Львове, Харькове, Одессе и Киеве.

6 февраля 2016 г. в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины открыли мемориальную доску в честь Кузьмы Скрябина.

А летом 2016 году к 48-му дню рождения Андрея Кузьменко Pianoбой выпустил клип.

Также, в честь Андрея Кузьменко назвали улицу в городе Малин, где родился его отец Виктор Кузьмич, а еще - улицу в Волновахе Донецкой области.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 г., в результате столкновения внедорожника, в котором находился певец, и грузовика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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