Дублі Салаха і Фірміно дозволили "Ліверпулю" обіграти "Рому" у півфіналі ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Матчем на “Енфілді” між англійським “Ліверпулем” і римською “Ромою” стартувала серія півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Пресинг на чужій половині поля призвів до взяття воріт “Роми” на 36 хвилині. Екс-футболіст римлян Мохаммед Салах пробив лівою з-під оборонця Маноласа — м’яч від перекладини залетів до сітки. Коларов відповів дальнім ударом, “Ліверпуль” врятувала поперечина. Раз-по-раз гольові моменти тринькав Мане, а удар головою захисника господарів Ловрена прийшовся у каркас воріт Аліссона.
На перерву команди пішли за рахунку 2:0, адже Салах реалізував контратаку “мерсисайдців”. Після відпочинку господарі не збавили обертів і забили ще тричі до 70-ї хвилини. Дублем відзначився Роберто Фірміно, ще раз забив Мане. Італійський колектив не здався і за останні 10 хвилин відіграв два м’ячі. Спочатку Джеко опинився за спинами гравців англійців і переграв Каріуса, а згодом за гру рукою Мілнера арбітр призначив 11-метровий, який реалізував Перотті — 5:2.
Примітно, що “Ліверпуль” може виграти свій шостий Кубок чемпіонів.
Додамо, що матч-відповідь пройде 2-го травня.