Дубли Салаха и Фирмино позволили "Ливерпулю" обыграть "Рому" в полуфинале ЛЧ

Прессинг на чужой половине поля привел к взятию ворот “Ромы” на 36 минуте. Экс-футболист римлян Мохаммед Салах пробил левой из-под защитника Маноласа — мяч от перекладины залетел в сетку. Коларов ответил дальним ударом, “Ливерпуль” спасла перекладина. Раз за разом голевые моменты транжирил Мане, а удар головой защитника хозяев Ловрен пришелся в каркас ворот Алиссона.

На перерыв команды ушли при счете 2:0, ведь Салах реализовал контратаку “мерсисайдцев”. После отдыха хозяева не сбавили обороты и забили еще трижды до 70-й минуты. Дублем отметился Фирмино, еще раз забил Мане. Итальянский коллектив не сдался и за последние 10 минут отыграл два мяча. Сначала Джеко оказался за спинами игроков англичан и переиграл Кариус, а впоследствии за игру рукой Милнера арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Перотти — 5:2.

Примечательно, что “Ливерпуль” может выиграть свой шестой Кубок чемпионов.

Добавим, что матч пройдет 2 мая.