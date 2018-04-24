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Дубли Салаха и Фирмино позволили "Ливерпулю" обыграть "Рому" в полуфинале ЛЧ

Киев • УНН

 • 8043 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Матчем на “Энфилде” между английским “Ливерпулем” и римской “Ромой” стартовала серия полуфинальных поединков Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Дубли Салаха и Фирмино позволили "Ливерпулю" обыграть "Рому" в полуфинале ЛЧ

Прессинг на чужой половине поля привел к взятию ворот “Ромы” на 36 минуте. Экс-футболист римлян Мохаммед Салах пробил левой из-под защитника Маноласа — мяч от перекладины залетел в сетку. Коларов ответил дальним ударом, “Ливерпуль” спасла перекладина. Раз за разом голевые моменты транжирил Мане, а удар головой защитника хозяев Ловрен пришелся в каркас ворот Алиссона.

На перерыв команды ушли при счете 2:0, ведь Салах реализовал контратаку “мерсисайдцев”. После отдыха хозяева не сбавили обороты и забили еще трижды до 70-й минуты. Дублем отметился Фирмино, еще раз забил Мане. Итальянский коллектив не сдался и за последние 10 минут отыграл два мяча. Сначала Джеко оказался за спинами игроков англичан и переиграл Кариус, а впоследствии за игру рукой Милнера арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Перотти — 5:2.
Примечательно, что “Ливерпуль” может выиграть свой шестой Кубок чемпионов.

Добавим, что матч пройдет 2 мая.

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