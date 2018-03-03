ДСНС: до Києва дозволили в’їзд вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Обмеження в’їзду до Києва знято, натомість з метою розчищення автодороги Олександрівка-Кропивницький таке обмеження продовжує діяти на Миколаївщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“У Миколаївській області з метою розчищення автодороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв від снігу, обмежено рух великовагового транспорту на ділянці між населеними пунктами Воссіятське до Капустіно (протяжністю 80 км). Обмеження в’їзду вантажних транспортних засобів в місто Київ з 10 години 00 хвилин 03.03.2018 року знято. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні.
В прес-службі додали також, що аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.
До розчистки доріг та буксирування транспортних засобів залучено тисячу 734 одиниць техніки та 2 тис. 917 чол. з них 1 тис. 497 од. тех. та 2 тис. 91 працівник Укравтодору та 237 од. тех. та 826 чол. особового складу ДСНС.
Координацію заходів щодо забезпечення транспортного сполучення здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Укравтодору.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві зранку 3 березня обмежать в’їзд вантажівок через негоду, а через снігопади у дорозі затрималися вісім поїздів.
Нагадаємо також, що сьогодні з під Ради у Києві вантажівками вивезли речі мітингувальників.