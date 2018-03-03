ДСНС: в Киев разрешили въезд грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Ограничение въезда в Киев снято, зато с целью расчистки автодороги Александровка-Кропивницкий такое ограничение продолжает действовать в Николаеской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Николаевской области с целью расчистки автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев от снега ограничено движение большегрузного транспорта на участке между населенными пунктами Воссиятское к Капустин (протяженностью 80 км). Ограничения въезда грузовых транспортных средств в Киев с 10:00 00 минут 03.03.2018 года снято. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили также, что аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
К расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечено тысячу 734 единиц техники и 2 тыс. 917 чел. из них 1 тыс. 497 ед. тех. и 2 тыс. 91 работник Укравтодора и 237 ед. тех. и 826 чел. личного состава ДСНС.
Координацию мероприятий по обеспечению транспортного сообщения осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Укравтодора.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве утром 3 марта ограничат въезд грузовиков из-за непогоды, а из-за снегопадов в пути задержались восемь поездов.
Напомним также, что сегодня из-под Верховной Рады в Киеве грузовиками вывезли вещи митингующих.