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Дружині стрілка з Орландо загрожує довічне позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Громадянці США Нурі Сальман, яка є дружиною Омара Матіна, що застрелив в червні 2016 року 49 відвідувачів гей-клубу Pulse в Орландо, висунули звинувачення в сприянні своєму чоловікові, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що їй загрожує довічне позбавлення волі. За даними влади, вона знала заздалегідь про підготовлюваний напад на клуб, а також допомагала в організації цього злочину.

В обвинувальному висновку суду в Окленді, штат Каліфорнія, йдеться, що Н.Сальман сприяла чоловікові, який підтримував терористичне угрупування “Ісламська держава”.

Нагадаємо, 12 червня в місті Орландо в штаті Флорида жертвами стрілянини в гей-клубі Pulse стали 49 осіб, ще понад 50 отримали поранення. Підозрюваний попередньо пізнаний як 29-річний громадянин США Омар Матін з сім’ї вихідців з Афганістану.

Як повідомляв УНН, тисячі людей у США вшанували пам’ять жертв стрілянини в нічному гей-клубі в Орландо.

Акція пройшла на галявині поблизу центру доктора Філліпса, де зазвичай організовують різні заходи. Тут також встановили імпровізований меморіал, де люди залишали квіти, свічки і записки для жертв.

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