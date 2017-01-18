Жене стрелка с Орландо грозит пожизненное лишение свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Гражданке США Нури Сальман, которая является женой Омара Матина, застрелившего в июня 2016 года 49 посетителей гей-клуба Pulse в Орландо, выдвинули обвинения в содействии своему мужу, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что ей грозит пожизненное лишение свободы. По данным властей, она знала заранее о готовящемся нападении на клуб, а также помогала в организации этого преступления.
В обвинительном заключении суда в Окленде, штат Калифорния, говорится, что Н.Сальман способствовала мужу, который поддерживал террористическую группировку "Исламское государство".
Напомним, 12 июня в городе Орландо в штате Флорида жертвами стрельбы в гей-клубе Pulse стали 49 человек, еще более 50 получили ранения. Подозреваемый предварительно опознан как 29-летний гражданин США Омар Матин из семьи выходцев из Афганистана.
Как сообщал УНН, тысячи людей в США почтили память жертв стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо.
Акция прошла на поляне вблизи центра доктора Филлипса, где обычно организуют различные мероприятия. Здесь также установили импровизированный мемориал, где люди оставляли цветы, свечи и записки для жертв.