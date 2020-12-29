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ДПЗКУ не буде віддаватися на приватизацію – Петрашко

Київ • УНН

 • 17626 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державна продовольчо-зернова корпорація України не буде віддаватися на приватизацію через кредит, який вона не сплатила китайській компанії. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

ДПЗКУ не буде віддаватися на приватизацію – Петрашко

"Щодо ДПЗКУ, дискусія відбувається давати його на приватизацію чи ні. З точки зору самої позиції по приватизації на даний момент це з нашої точки зору неможливо і недоцільно. Враховуючи те, що там є великий китайський кредит, який був взятий під державні гарантії. Віддати таку компанію на приватизацію означатиме, що держава повинна буде виписати чек і розрахуватися з Китаєм по цьому кредиту", - сказав Петрашко.

За його словами, наразі проводяться переговори з китайською стороною, щоб знайти взаємопорозуміння.

Нагадаємо, за інформацією уряду, надходження від приватизації цього року склали 2,5 млрд грн, що більше, ніж за 2018 та 2019 роки разом узяті.

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