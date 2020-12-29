ДПЗКУ не буде віддаватися на приватизацію – Петрашко

"Щодо ДПЗКУ, дискусія відбувається давати його на приватизацію чи ні. З точки зору самої позиції по приватизації на даний момент це з нашої точки зору неможливо і недоцільно. Враховуючи те, що там є великий китайський кредит, який був взятий під державні гарантії. Віддати таку компанію на приватизацію означатиме, що держава повинна буде виписати чек і розрахуватися з Китаєм по цьому кредиту", - сказав Петрашко.

За його словами, наразі проводяться переговори з китайською стороною, щоб знайти взаємопорозуміння.

Нагадаємо, за інформацією уряду, надходження від приватизації цього року склали 2,5 млрд грн, що більше, ніж за 2018 та 2019 роки разом узяті.