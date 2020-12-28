У Кабміні похвалилися надходженнями від приватизації: перевищили показники за два минулі роки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Надходження від приватизації цього року склали 2,5 млрд грн, що більше, ніж за 2018 та 2019 роки разом узяті. Про це заявив на підсумковому засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Надходження від приватизації цьогоріч склали 2,5 млрд грн. Це більше, ніж надходження за 2018 та 2019 років разом узяті. І це ще один крок до боротьби з корупційними схемами. Крім цього, у цьому році повноцінно запрацював інструмент концесії, було передано два українських порти, що дозволяє залучити мільярди грн інвестицій через концесійні інструменти", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, уряд запропонує Раді у 2021 році зняти обмеження на продаж низки об’єктів.