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У Кабміні похвалилися надходженнями від приватизації: перевищили показники за два минулі роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Надходження від приватизації цього року склали 2,5 млрд грн, що більше, ніж за 2018 та 2019 роки разом узяті. Про це заявив на підсумковому засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

У Кабміні похвалилися надходженнями від приватизації: перевищили показники за два минулі роки

"Надходження від приватизації цьогоріч склали 2,5 млрд грн. Це більше, ніж надходження за 2018 та 2019 років разом узяті. І це ще один крок до боротьби з корупційними схемами. Крім цього, у цьому році повноцінно запрацював інструмент концесії, було передано два українських порти, що дозволяє залучити мільярди грн інвестицій через концесійні інструменти", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд запропонує Раді у 2021 році зняти обмеження на продаж низки об’єктів.

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