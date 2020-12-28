У Кабміні похвалилися надходженнями від приватизації: перевищили показники за два минулі роки

"Надходження від приватизації цьогоріч склали 2,5 млрд грн. Це більше, ніж надходження за 2018 та 2019 років разом узяті. І це ще один крок до боротьби з корупційними схемами. Крім цього, у цьому році повноцінно запрацював інструмент концесії, було передано два українських порти, що дозволяє залучити мільярди грн інвестицій через концесійні інструменти", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд запропонує Раді у 2021 році зняти обмеження на продаж низки об’єктів.