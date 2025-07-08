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Долар міцніє, ціни на нафту падають після нових мит США

Київ • УНН

 • 171 перегляди

Фондові ринки Азії стабільні, тоді як долар зміцнюється, а ціни на нафту знижуються після оголошення США про підвищення мит для 14 країн, включаючи Японію та Південну Корею, з 1 серпня. Європейський Союз не отримає нових підвищених тарифів.

Долар міцніє, ціни на нафту падають після нових мит США

Фондові ринки в Азії спокійно відреагували на новий поворот у впровадженні мит президентом США Дональдом Трампом у вівторок, тоді як долар зберіг зростання, а ціни на нафту знизилися. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Акції на Уолл-стріт знизилися після того, як Трамп надіслав листи до 14 країн, зокрема Японії та Південної Кореї, оголосивши про різке підвищення мит на імпорт до США, водночас відклавши їхнє набуття чинності до 1 серпня.

Індекс Nikkei в Японії відкрився зниженням, але згодом перейшов у позитивну зону після того, як Трамп назвав крайній термін "твердим, але не на 100%", зазначивши, що мита можуть бути змінені для окремих країн. Австралійський долар зріс напередодні рішення Резервного банку Австралії, яке очікувалося пізніше в той день.

Реакція ринку на тарифні оголошення була стриманою через спогади про швидке відкликання Трампом мит "Дня визволення", які спочатку були оголошені 2 квітня, зазначив Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в National Australia Bank.

Ми побачимо багато волатильності, коли з’являтимуться нові заголовки, коли з’являтимуться нові листи й коли переговори вийдуть на перший план напередодні крайнього терміну 1 серпня

- сказав Стрікленд.

У квітні Трамп обмежив усі так звані "дзеркальні мита" для торговельних партнерів на рівні 10% до 9 липня, щоб дати час для переговорів. Станом на зараз було досягнуто лише дві угоди — з Великою Британією та В’єтнамом. У червні Вашингтон і Пекін домовилися про рамкову угоду щодо тарифних ставок, відновивши крихке перемир’я у своїй торговельній війні.

Тарифи на імпорт із Японії та Південної Кореї мають зрости до 25% з 1 серпня. Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба назвав це підвищення "глибоко прикрим" і заявив, що його країна продовжить переговори зі США.

Трамп загрожує 17% митом на експорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Європи05.07.25, 04:34 • 1961 перегляд

Європейський Союз не отримає листа з новими підвищеними тарифами, повідомили агентству Reuters джерела в ЄС у понеділок. У Євросоюзі все ще сподіваються укласти торговельну угоду до середи після того, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Трамп провели "хорошу розмову", за словами представника ЄК.

Широкий індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI підріс на 0,2% у ранковій торгівлі. Японський індекс Nikkei зріс на 0,4%, а південнокорейський KOSPI підскочив на 1,5%.

Долар зріс на 0,2% до 146,36 єн, досягнувши двотижневого максимуму. Євро залишився стабільним на рівні $1,1741. Австралійський долар підріс на 0,4% до $0,6516 перед засіданням центрального банку, де переважна більшість аналітиків очікує зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Ціна на американську нафту знизилася на 0,5% до $67,59 за барель після майже 2%-вого зростання в понеділок. Спотове золото подешевшало на 0,2%.

На початку торгів ф’ючерси на загальноєвропейський індекс Euro Stoxx 50 знизилися на 0,1%, ф’ючерси на німецький DAX — на 0,1% (до 24 133 пунктів), а ф’ючерси на британський FTSE впали на 0,3%.

Ціни на золото стабілізувалися після зростання на тлі невизначеності щодо мит Трампа08.07.25, 09:32 • 299 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
В'єтнам
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південна Корея
Велика Британія
Японія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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