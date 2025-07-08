Доллар укрепляется, цены на нефть падают после новых пошлин США

Фондовые рынки Азии спокойно отреагировали на новый поворот в введении пошлин президентом США Дональдом Трампом во вторник, в то время как доллар сохранил рост, а цены на нефть снизились. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Акции на Уолл-стрит снизились после того, как Трамп направил письма в 14 стран, включая Японию и Южную Корею, объявив о резком повышении пошлин на импорт в США, одновременно отложив их вступление в силу до 1 августа.

Индекс Nikkei в Японии открылся снижением, но впоследствии перешел в положительную зону после того, как Трамп назвал крайний срок "твердым, но не на 100%", отметив, что пошлины могут быть изменены для отдельных стран. Австралийский доллар вырос в преддверии решения Резервного банка Австралии, которое ожидалось позднее в тот день.

Реакция рынка на тарифные объявления была сдержанной из-за воспоминаний о быстром отзыве Трампом пошлин "Дня освобождения", которые изначально были объявлены 2 апреля, отметил Тапас Стрикленд, руководитель отдела рыночной экономики в National Australia Bank.

Мы увидим много волатильности, когда будут появляться новые заголовки, когда будут появляться новые письма и когда переговоры выйдут на первый план в преддверии крайнего срока 1 августа - сказал Стрикленд.

В апреле Трамп ограничил все так называемые "зеркальные пошлины" для торговых партнеров на уровне 10% до 9 июля, чтобы дать время для переговоров. На данный момент было достигнуто только два соглашения — с Великобританией и Вьетнамом. В июне Вашингтон и Пекин договорились о рамочном соглашении по тарифным ставкам, восстановив хрупкое перемирие в своей торговой войне.

Тарифы на импорт из Японии и Южной Кореи должны вырасти до 25% с 1 августа. Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба назвал это повышение "глубоко прискорбным" и заявил, что его страна продолжит переговоры с США.

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Европейский Союз не получит письма с новыми повышенными тарифами, сообщили агентству Reuters источники в ЕС в понедельник. В Евросоюзе все еще надеются заключить торговое соглашение до среды после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп провели "хороший разговор", по словам представителя ЕК.

Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI подрос на 0,2% в утренней торговле. Японский индекс Nikkei вырос на 0,4%, а южнокорейский KOSPI подскочил на 1,5%.

Доллар вырос на 0,2% до 146,36 иен, достигнув двухнедельного максимума. Евро остался стабильным на уровне $1,1741. Австралийский доллар подрос на 0,4% до $0,6516 перед заседанием центрального банка, где подавляющее большинство аналитиков ожидает снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Цена на американскую нефть снизилась на 0,5% до $67,59 за баррель после почти 2%-ного роста в понедельник. Спотовое золото подешевело на 0,2%.

В начале торгов фьючерсы на общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 снизились на 0,1%, фьючерсы на немецкий DAX — на 0,1% (до 24 133 пунктов), а фьючерсы на британский FTSE упали на 0,3%.

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