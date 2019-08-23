До Києва прилетіла омбудсмен РФ Москалькова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до української столиці. Про це з посиланням на пресслужбу посольства Росії в Україні повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Тетяна Москалькова прилетіла до Києва", - повідомили в диппредставництві.
В установі додали, що в українській столиці Москалькова пробуде один день.
Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков раніше заявив про можливість швидкого обміну між Україною і Росією утримуваних осіб, в числі яких будуть і українські моряки.
Адвокат засуджених в Україні громадян РФ Максима Одинцова, Олександра Баранова та Євгена Мефьодова Валентин Рибін повідомив, що в найближчі кілька днів може відбутися такий обмін.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".