До християнських храмів у Сирії повертають викрадені бойовиками ікони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. До християнських храмів сирійського міста Маалюля повертають викрадені терористами ікони, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“П’ять ікон знаходиться в патріархії у Дамаску, три вже повернули у наші церкви. Ікони перехопили у містечку на сирійсько-ліванському кордоні, куди бойовики вивезли їх для продажу на чорному ринку”, — розповів журналістам представник міської адміністрації Джозеф Салладін.
Маалюля — невелике місто, розташоване в мальовничій ущелині в 50 км на північ від Дамаска. Це одне з небагатьох місць у світі, де все ще розмовляють арамейською мовою, мовою Ісуса Христа. Храмовий комплекс Маалюля, серед інших, включає монастир Св. Сергія, монастир, Св. Теклі, а також церква Св. Іллі, в якій вже проходять служби.
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Роботи по відновленню храмового комплексу, пограбованого бойовиками Джебхат-ан-Нусра, вдалося прискорити завдяки створенню в Сирії зон деескалації. Режим припинення вогню, дотримання якого контролює російська військова поліція, дозволив доставляти будматеріали в Маалюля прискореними темпами.
Як раніше повідомляло УНН, у церкві святого Павла у Мосулі 25 грудня 2017 року вперше провели різдвяну службу після звільнення міста від бойовиків так званої “Ісламської держави”. Різдвяна меса відбулась у храмі вперше за кілька років. До цього дотримання будь-яких християнських обрядів було заборонено під страхом смерті. Протягом церемонії всередині і ззовні храму чергували військові. Білі простирала закривали вибиті вікна.