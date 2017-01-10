Дитина потонула в басейні на київській базі відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоохоронці Києва розслідують обставини смерті хлопчика у басейні на базі відпочинку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Учора ввечері, 9 січня, до поліції надійшло повідомлення, що на базі відпочинку в селі Троєщина із басейну витягнули непритомну дитину.
Коли поліцейські приїхали за вказаною адресою, там уже перебувала бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть 10-річного хлопчика.
Правоохоронці встановили, що він приїхав разом із своїми близькими родичами на свята до друзів. За словами очевидців, доки дорослі відпочивали у лазні, дітлахи стрибали із бортика басейну та гралися у воді. Згодом свідки побачили, що на дні басейну лежить хлопчик. Усіх відразу покликали на допомогу, дістали дитину. Серед присутніх був лікар, який надав йому невідкладну медичну допомогу, але все було марно – дитина загинула.
За цим фактом слідчим внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок. У рамках кримінального провадження поліція встановить всі обставини трагічної події.