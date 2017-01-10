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Ребенок утонул в бассейне на киевской базе отдыха

Ребенок утонул в бассейне на киевской базе отдыха

Киев • УНН

 • 7458 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители Киева расследуют обстоятельства смерти мальчика в бассейне на базе отдыха. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Вчера вечером, 9 января, в полицию поступило сообщение, что на базе отдыха в селе Троещина из бассейна вытащили ребенка без сознания.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, там уже находилась бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть 10-летнего мальчика.

Правоохранители установили, что он приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям. По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Впоследствии свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех сразу позвали на помощь, достали ребенка. Среди присутствующих был врач, который предоставил ему неотложную медицинскую помощь, но все было бесполезно - ребенок погиб.

По данному факту следователем внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией - несчастный случай. В рамках уголовного производства полиция установит все обстоятельства трагического происшествия.

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