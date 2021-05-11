"Динамо" визнано однією з провідних команд Європи: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В 337-му тижневому звіті Міжнародного центру спортивних досліджень стали відомими клуби-лідери за кількістю хвилин, проведених у складі команд Європи вихованими ними футболістами. Про це інформує УНН з посиланням на Міжнародного центру спортивних досліджень.
Деталі
Згідно з даними, чемпіон України "Динамо" посів друге місце на континенті: поточного сезону у лавах киян виступали 16 клубних вихованців, які провели на полі 60,2 відсотків часу від усіх гравців, задіяних у чемпіонаті.
Лідером із показником в 61,5 відсотків стала словацький ФК "Жиліна". Трійку замкнув чеський ФК "Сігма" – 52.
Примітно, що полтавська "Ворскла" посіла 67-ме місце – 27 відсотків. Вісімдесяте місце в активі донецького "Шахтаря" – 25,4.
Довідка
Гравцями, підготовленими в рамках клубної системи, вважаються ті, хто провів у складі певного футбольного клубу мінімум три сезони у віці 15–21 року.