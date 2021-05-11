"Динамо" признана одной из ведущих команд Европы: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В 337-м недельном отчете Международного центра спортивных исследований стали известными клубы-лидеры по количеству минут, проведенных в составе команд Европы воспитанными ими футболистами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного центра спортивных исследований.
Детали
Согласно данным, чемпион Украины “Динамо” занял второе место на континенте: текущего сезона в рядах киевлян выступали 16 клубных воспитанников, которые провели на поле 60,2 процентов времени от всех игроков, задействованных в чемпионате.
Лидером по показателю в 61,5 процентов стала словацкий ФК “Жилина”. Тройку замкнул чешский ФК “Сигма” — 52.
Примечательно, что полтавская “Ворскла” заняла 67-е место — 27 процентов. Висимдесяте место в активе донецкого “Шахтера” — 25,4.
Справка
Игроками, подготовленными в рамках клубной системы, считаются те, кто провел в составе определенного футбольного клуба минимум три сезона в возрасте 15-21 года.