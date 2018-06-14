Держрезерв цього року поповнить запаси майже 1 млрд грн

"Готуючись вкотре поповнювати та освіжувати запаси резервів, проаналізували загальний обсяг коштів, направлених на закупівлю матцінностей за 2014-2018 роки. Цікава картина виходить! Поточний рік має стати рекордним для Держрезерву в частині поповнення запасів. І це без фінансування із загального фонду держбюджету! Тільки власні ресурси", - написав Мосійчук.



Варто зазначити, що відповідно до розміщеної Мосійчуком інфографіки, у цьому році у Держрезерв планується закласти продуктових та не продуктових запасів на 980 млн грн., що майже у половину більше, ніж торік.



Як повідомляів УНН, Нацагентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку та голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку.