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Держрезерв цього року поповнить запаси майже 1 млрд грн

Держрезерв цього року поповнить запаси майже 1 млрд грн

Київ • УНН

 • 11853 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Державне агентство резерву України цього річ поповнить запаси на майже 1 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Держрезерву Вадим Мосійчук, передає УНН.

"Готуючись вкотре поповнювати та освіжувати запаси резервів, проаналізували загальний обсяг коштів, направлених на закупівлю матцінностей за 2014-2018 роки. Цікава картина виходить! Поточний рік має стати рекордним для Держрезерву в частині поповнення запасів. І це без фінансування із загального фонду держбюджету! Тільки власні ресурси", - написав Мосійчук.

Варто зазначити, що відповідно до розміщеної Мосійчуком інфографіки, у цьому році у Держрезерв планується закласти продуктових та не продуктових запасів на 980 млн грн., що майже у половину більше, ніж торік.

Як повідомляів УНН, Нацагентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку та голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку.

Українські Національні Новини

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