Д.Туск: заяви адміністрації Д.Трампа роблять майбутнє Європи непередбачуваним
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова Євроради Дональд Туск вважає, що "заяви нової американської адміністрації" роблять майбутнє Європи "вкрай непередбачуваним". Про це політик заявив в посланні, адресованому 27 очільникам держав і урядів країн ЄС напередодні саміту у Мальті, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Дії адміністрації нового президента США Дональда Трампа названі серед основних загроз Європі, - поряд з "наполегливим Китаєм", "агресивною політикою Росії щодо України і її сусідам", "війною, терором і анархією на Близькому Сході і в Африці" і зростанням впливу радикального ісламу.
На думку голови Євроради, в умовах посилення багатополярності в світі антиєвропейські тенденції і настрої євроскептиків стають все більш відчутними.
На ці зміни Європа повинна відповісти низкою рішучих кроків, які дозволять вивести "європейську інтеграцію на новий рівень", зазначив Д.Туск.
Йдеться про посилення безпеки всередині Євросоюзу і на його кордонах, а також про краще забезпечення соціально-економічного добробуту європейських громадян, вказав політик.
Він також висловив упевненість в тому, що ЄС не повинен відмовлятися від ролі ведучого торгового гравця на світовій арені. "Ми повинні використовувати зміни в торговій стратегії США на користь Євросоюзу шляхом активізації переговорів із зацікавленими партнерами і одночасного захисту своїх інтересів", - підкреслив голова Євроради.
Нагадаємо, 8 держав-членів ЄС закликають до розширення співпраці між США і ЄС для просування реформ в Україні.