Д.Туск: заявления администрации Д.Трампа делают будущее Европы непредсказуемым
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что "заявления новой американской администрации" делают будущее Европы "крайне непредсказуемым". Об этом политик заявил в послании, адресованном 27 главам государств и правительств стран ЕС накануне саммита в Мальте, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Действия администрации нового президента США Дональда Трампа названы среди основных угроз Европе - наряду с "настойчивым Китаем", "агрессивной политикой России в отношении Украины и ее соседей", "войной, террором и анархией на Ближнем Востоке и в Африке" и ростом влияния радикального ислама .
По мнению председателя Евросовета, в условиях усиления многополярности в мире антиевропейские тенденции и настроения евроскептиков становятся все более ощутимыми.
На эти изменения Европа должна ответить рядом решительных шагов, которые позволят вывести "европейскую интеграцию на новый уровень", отметил Д.Туск.
Речь идет об усилении безопасности внутри Евросоюза и на его границах, а также о лучшем обеспечении социально-экономического благосостояния европейских граждан, указал политик.
Он также выразил уверенность в том, что ЕС не должен отказываться от роли ведущего торгового игрока на мировой арене. "Мы должны использовать изменения в торговой стратегии США в пользу Евросоюза путем активизации переговоров с заинтересованными партнерами и одновременной защиты своих интересов", - подчеркнул глава Евросовета.
Напомним, 8 государств-членов ЕС призывают к расширению сотрудничества между США и ЕС для продвижения реформ в Украине .