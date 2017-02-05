Через велетенський льодовий затор на території Словаччини може затопити Ужгород - Г.Москаль
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Через льодовий затор довжиною 5 кілометрів на території Словаччини виникла загроза підтоплення м.Ужгород й с.Сторожниця Ужгородського району. Про це щойно на своєму персональному сайт повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.
Льодохід на р.Уж, залишки якого проходять через Закарпаття, застопорився на території сусідньої Словаччини і станом на 15:00 5 лютого утворив велетенський затор із льодових брил загальною довжиною 5 кілометрів.
“Затор починається біля сіл Лікарівці, Пінковці та Загор Кошицького краю (Словаччина) і закінчується біля с.Сторожниця Ужгородського району. Якщо Словаччина не вживе термінових заходів щодо розблокування льодоходу, вода в Ужі стрімко підніметься й може затопити частину Сторожниці й Ужгорода”, — йдеться у повідомленні Г. Москаля
У Словаччину терміново виїхав начальник Басейнового управління водних ресурсів р.Тиса Володимир Чіпак, який разом зі словацькими водниками огляне ситуацію на місці. За необхідності Закарпаття в будь-який момент готове відправити в Словаччину свої піротехнічні бригади для підривних робіт і розблокування льодоходу. Паралельно здійснюється постійний моніторинг льодоходу в сусідніх Угорщині та Румунії.