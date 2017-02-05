Из-за огромного ледового затора на территории Словакии может затопить Ужгород - Г.Москаль
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Из-за ледового затора длиной 5 километров на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и с.Сторожница Ужгородского района. Об этом на своем персональном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.
Ледоход на р.Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии и по состоянию на 15:00 5 февраля образовал гигантский затор из ледовых глыб общей длиной 5 километров.
"Пробка начинается у сел Лекаревке, Пинковци и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается у с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочные меры по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - говорится в сообщении Г.Москаля
В Словакию срочно выехал начальник бассейнового управления водных ресурсов Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте. При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии.