Из-за огромного ледового затора на территории Словакии может затопить Ужгород - Г.Москаль

Ледоход на р.Уж, остатки которого проходят через Закарпатье, застопорился на территории соседней Словакии и по состоянию на 15:00 5 февраля образовал гигантский затор из ледовых глыб общей длиной 5 километров.

"Пробка начинается у сел Лекаревке, Пинковци и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается у с.Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочные меры по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - говорится в сообщении Г.Москаля

В Словакию срочно выехал начальник бассейнового управления водных ресурсов Тиса Владимир Чипак, который вместе со словацкими водниками осмотрит ситуацию на месте. При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокирования ледохода. Параллельно осуществляется постоянный мониторинг ледохода в соседних Венгрии и Румынии.