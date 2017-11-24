Через пожежу у львівській багатоповерхівці евакуювали 30 людей

На час ліквідації пожежі з житлового будинку було виведено 30 мешканців. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Вогнем знищено килимове покриття на площі 10 кв.м, пошкоджено вхідні двері нежитлового приміщення.

Пожежу ліквідовано о 02:54. Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 23 листопада двоє дітей опинились в реанімації внаслідок пожежі на Житомирщині.

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