Через пожежу у львівській багатоповерхівці евакуювали 30 людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні вночі о 2:36 у Львові на вул. Патона виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
На час ліквідації пожежі з житлового будинку було виведено 30 мешканців. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
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Вогнем знищено килимове покриття на площі 10 кв.м, пошкоджено вхідні двері нежитлового приміщення.
Пожежу ліквідовано о 02:54. Причини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, 23 листопада двоє дітей опинились в реанімації внаслідок пожежі на Житомирщині.
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