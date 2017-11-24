Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня ночью в 2:36 во Львове на ул. Патона возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
На время ликвидации пожара из жилого дома были выведены 30 жителей. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
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Огнем уничтожено ковровое покрытие на площади 10 кв.м, повреждены входные двери нежилого помещения.
Пожар ликвидирован в 2:54. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, 23 ноября двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области.
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