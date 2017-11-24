Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек

На время ликвидации пожара из жилого дома были выведены 30 жителей. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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Огнем уничтожено ковровое покрытие на площади 10 кв.м, повреждены входные двери нежилого помещения.

Пожар ликвидирован в 2:54. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 23 ноября двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области.

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