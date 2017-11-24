Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 10685 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 6449 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 24869 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 39188 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104790 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112149 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133988 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107182 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108639 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек

Из-за пожара во львовской многоэтажке эвакуировали 30 человек

Киев  •  УНН

 • 11746 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня ночью в 2:36 во Львове на ул. Патона возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

На время ликвидации пожара из жилого дома были выведены 30 жителей. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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Огнем уничтожено ковровое покрытие на площади 10 кв.м, повреждены входные двери нежилого помещения.

Пожар ликвидирован в 2:54. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 23 ноября двое детей оказались в реанимации в результате пожара в Житомирской области.

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