Частина депутатів "Слуги народу" звернулася до Шмигаля з проханням послабити карантин

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22", зазначила Кравчук.

Тому, на думку частини депутатів фракції, обмежувальні заходи в цих областях мають бути різними.

"Адже на фоні пандемії в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей – і ми не можемо закривати на це очі", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін у середу планує визначитися з відкриттям ринків.