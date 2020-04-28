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Частина депутатів "Слуги народу" звернулася до Шмигаля з проханням послабити карантин

Частина депутатів "Слуги народу" звернулася до Шмигаля з проханням послабити карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Частина депутатів фракції "Слуга Народу" звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно. Про це заявила на своїй сторінці у Facebook заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє УНН.

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській – всього 22", зазначила Кравчук.

Тому, на думку частини депутатів фракції, обмежувальні заходи в цих областях мають бути різними.

"Адже на фоні пандемії в Україні назрівають економічна та трудова кризи. Більшість населення фактично залишилася без роботи та грошей – і ми не можемо закривати на це очі", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін у середу планує визначитися з відкриттям ринків.

Українські Національні Новини

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